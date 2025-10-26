  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে ট্রাকের ধাক্কায় নারী নিহত

প্রকাশিত: ০৪:০৩ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
বাগেরহাটের ফকিরহাটে যাত্রীবাহী ভ্যানে ট্রাকের ধাক্কায় সিক্ত খাতুন (২৬) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ভ্যানচালক ও অপর এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাগেরহাট-রূপসা আঞ্চলিক সড়কের বাহিরদিয়া জামরুলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সিক্ত খাতুন ফকিরহাট উপজেলার আট্টাকা গ্রামের মৃত কালাম শেখের মেয়ে। আহতরা হলেন ভ্যানচালক শাহাদাৎ হোসেন (৫৫) ও যাত্রী শাহেব আলী (৬৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ছোট বাহিরদিয়া জোড়াকবর এলাকা থেকে ফকিরহাট বাজারের দিকে যাচ্ছিল ভ্যানটি। পথে জামরুলতলায় রূপসাগামী একটি ট্রাক ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান সিক্ত খাতুন। এছাড়া ভ্যানচালক ও এক যাত্রী আহত হন।

আহত দুজনকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফকিরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুর আব্দুর রাজ্জাক মীর বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরে ট্রাকটি পালিয়ে যাওয়ার সময় বাহিরদিয়া ক্যাম্প পুলিশ ট্রাকসহ চালক ও তার সহযোগীকে আটক করেছে।

