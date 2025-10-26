পিরোজপুরে ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের শেষ দিনে ২০ জেলে আটক
ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের শেষ দিনে পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলায় আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। শনিবার (২৫ অক্টোবর) দিনব্যাপী উপজেলার সন্ধ্যা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে মৎস্য বিভাগ, নৌ পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ২০ জন জেলেকে আটক করা হয়।
অভিযানে কয়েক হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল এবং একাধিক মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা জব্দ করা হয়। পরে রাত ১১টায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আটক ২০ জেলের মধ্যে কয়েকজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়। জব্দ করা জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন নেছারাবাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারিয়া কনক ও নৌ পুলিশের ওসি সুব্রত কুমার। এছাড়া স্থানীয় প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফারিয়া কনক বলেন, সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন মা ইলিশ রক্ষা ও প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবুও কিছু অসাধু জেলে আইন অমান্য করে নদীতে মাছ ধরছিলেন। মা ইলিশ সংরক্ষণে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
নেছারাবাদ নৌ পুলিশের ওসি সুব্রত কুমার বলেন, ইলিশ সংরক্ষণে আমরা সবসময় কঠোর অবস্থানে আছি। সাধারণ জেলেদের সচেতন করা এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে, তবে যারা নিয়ম মেনে চলছেন তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
প্রশাসনের এই কঠোর অবস্থান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
