আমতলীতে ইসলামী আন্দোলনের দুই শতাধিক নেতাকর্মীর বিএনপিতে যোগদান

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
আমতলীতে ইসলামী আন্দোলনের দুই শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন/ছবি সংগৃহীত

বরগুনার আমতলীতে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের দুই শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লার হাতে ফুল দিয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন।

শনিবার (২৫ অক্টবর) রাতে উপজেলার নুরজাহান ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে ইসলামী আন্দোলনের আমতলী সদর ইউনিয়ন কমিটির সহ-সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন হাওলাদারের নেতৃত্বে এ যোগদান অনুষ্ঠিত হয়।

যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা। তিনি বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. হুমায়ুন হাসান শাহিন। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. জালাল উদ্দিন ফকির, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের যুগ্ম মহাসচিব ও সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট গাজী তৌহিদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মকবুল আহমেদ খান, পৌর বিএনপি ও উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. কবির ফকিরসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সদ্য বিএনপিতে যোগ দেওয়া মো. নাসির উদ্দিন বলেন, ‘শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং সাবেক উপজেলা সভাপতি জালাল আহমেদ ফকিরের নেতৃত্বে আমরা দুই শতাধিক নেতাকর্মী বিএনপিতে যোগদান করেছি।’

এ বিষয়ে বরগুনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নজরুল ইসলাম মোল্লা জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসবে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পরিচিত হবে এটা অনেকের কাছেই এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার। সবাই চায় এলাকার মানুষের উন্নয়নের সাথে থাকতে তাই তারা বিএনপিতে যোগদান করেছে। আমরা তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছি। এছাড়া গতকাল বরগুনা সদরে ৭ ন্বর ঢলুয়া ইউনিয়নে তিনটি গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষও বিএনপিতে যোগদান করেছেন।

নুরুল আহাদ অনিক/বিএ

