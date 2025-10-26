  2. দেশজুড়ে

ভারতে পাচারকালে সাতক্ষীরা সীমান্তে নারী উদ্ধার, আটক ২

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে পাচারকালে এক তরুণীকে উদ্ধার করেছে বিজিবি। এসময় দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে।

শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সদর উপজেলার বাঁশদহা ইউনিয়নের কুলিয়াডাঙ্গা গ্রাম থেকে তাদের আটক করে সাতক্ষীরা ৩৩ বিজিবির সদস্যরা।

আটকরা হলেন- কুলিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে আবুল কালাম (৫৫) ও তার ছেলে ইমরান হোসেন (২৫)।

উদ্ধার হওয়া তরুণীর বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া থানার দাসেরডাঙ্গা গ্রামে।

৩৩ বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তলুইগাছা বিওপির দায়িত্বাধীন সীমান্ত পিলার ১৩/৩-এস থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার ভেতরে কুলিয়াডাঙ্গা এলাকায় এক নারীকে পাচারের প্রস্তুতি চলছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি বিশেষ দল অভিযান চালায়।

অভিযানে আবুল কালামের বাড়ি থেকে ২৩ বছর বয়সি ওই নারীকে উদ্ধার এবং দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়।

বিজিবি জানায়, আটক আবুল কালাম ও তার ছেলে ইমরানসহ অন্তত আরও ১৫ জন পাচারচক্রের সদস্য মিলে ওই নারীকে ভারতে পাচারের চেষ্টা করছিল। বিজিবির কড়া নজরদারির কারণে তারা পাচার করতে ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

আটকদের বিরুদ্ধে মানবপাচার আইনে মামলার প্রস্তুতি চলছে। উদ্ধার হওয়া নারীকে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

