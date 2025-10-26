  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা

অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে কাঠমিস্ত্রিকে নির্যাতনের অভিযোগ

প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে কাঠমিস্ত্রিকে নির্যাতনের অভিযোগ

কুমিল্লায় যুবদল নেতাকে গণপিটুনির ঘটনার রেশ না কাটতেই এবার প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে এক যুবককে নির্যাতন করে মাথা ন্যাড়া করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনার ৩ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এসময় অভিযুক্ত নারীকেও তার শিশুসন্তানের সামনে হেনস্তা করা হয়েছে।

গত বুধবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। শনিবার (২৫ অক্টোবর) বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। নির্যাতনের শিকার মনছুর মিয়া পেশায় কাঠমিস্ত্রি ও ওই ইউনিয়নের কটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ছড়িয়ে পড়া ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, লুঙ্গি পরা এক যুবককে লাঠি দিয়ে আঘাতসহ বেশকয়েক জন মারধর করছেন। একপর্যায়ে তাকে খাটের ওপর ফেলে কিল, ঘুসি ও লাথি মারছেন। তার পুরো শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। পাশে এক নারী ও তার ৫ বছরের শিশুসন্তান চিৎকার করছে। এসময় শিশুটি তার মায়ের পিছু পিছু যায় ও তার মাকে বাঁচানোর জন্য চিৎকার করে। নির্যাতনে শিকার যুবক বারবার বাঁচার আকুতি করেও রক্ষা পায়নি। একপর্যায়ে ওই যুবককে অর্ধনগ্ন অবস্থায় টানাহেঁচড়া করে খাট থেকে নামিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে পেটাতে দেখা যায়। এরপর ওই যুবকের মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়।

মনছুর মিয়া বলেন, প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে কাঠের কাজ করতে গিয়ে তার পরিচয় হয়। গত বুধবার সন্ধ্যায় কাজের বকেয়া টাকা আনতে গেলে উনকোট গ্রামের নাছির ও সজীবের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন লোক তাকে আটক করে মিথ্যা অভিযোগে মারধর করে। একপর্যায়ে তার মাথা ন্যাড়া করে দেয়। পরে ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেয়।

মনছুরের বাবা হাফেজ আহমেদ বলেন, মনছুর কাজের বকেয়া টাকার জন্য ওই ঘরে গিয়েছিলেন। তাকে অন্যায়ভাবে আটক করে নির্যাতন করা হয়। ছেলেকে নির্যাতনের ঘটনার তিনি বিচার দাবি করেছেন।

এ বিষয়ে চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ভাইরাল ভিডিওটি আমাদের নজরে এসেছে। তবে নির্যাতনে শিকার যুবকের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

এর আগে ১৬ অক্টোবর রাতে উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের একটি গ্রামে এক প্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে স্থানীয় যুবদল নেতা বিল্লাল হোসেনের অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগ তুলে তাকে বেঁধে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় প্রবাসীর স্ত্রীকেও মারধর করা হয়। পরদিন স্থানীয়ভাবে সালিশ বৈঠকে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে ৫ লাখ টাকা দেনমোহরে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।

