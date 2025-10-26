  2. দেশজুড়ে

চাঁদপুর

নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে জেলেদের ব্যস্ততা, মাছঘাটে কর্মচাঞ্চল্য

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:৩৪ এএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
মা ইলিশ রক্ষায় ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ায় আবারও নদীতে নেমেছেন চাঁদপুরের জেলেরা। দীর্ঘ বিরতির পর নদীতে ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা। তবে প্রথম দিন আশানুরূপ পরিমাণে ইলিশ না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলেরা।

এদিকে নিষেধাজ্ঞা শেষে চাঁদপুর বড় স্টেশন মাছঘাটে শুরু হয়েছে ইলিশসহ সব ধরনের মাছের বেচাকেনা। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা মাছঘাটে আবারও জমে উঠেছে ক্রয়-বিক্রয়ের উৎসব। এতে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও আড়তদারদের মাঝে।

জেলে শুক্কুর আলী ও আব্দুর রহমান জানান, সরকারের ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা মেনে রাতে নদীতে নেমেছি। তবে পদ্মা-মেঘনা নদীতে ইলিশ খুব কম। নদীতে এখনো আশানুরূপ ইলিশের দেখা মিলছে না। যার কারণে আমরা ইলিশের পাশাপাশি পাঙাশ, আইড়সহ অন্য মাছ ধরছি। তবে আশা করা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই ইলিশ পাওয়া যেতে পারে।

ক্রেতা ইবরাহিম বলেন, চাঁদপুর বড় স্টেশন মাছঘাটে ইলিশ বিক্রি শুরু হয়েছে। যার কারণে ইলিশ কিনতে ঘাটে এসেছি কিন্তু দাম বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, আড়তে বেশিরভাগ ইলিশ পুরোনো বা মজুত করা। যার কারণে ইলিশ কেনার আগ্রহ নেই।

ইলিশ ব্যবসায়ী নবীর হোসেন ও নাহিদ হাসান বলেন, নদীতে ২২ দিন ইলিশসহ সব ধরনের মাছ শিকার নিষিদ্ধ ছিল। এতে সরকারি নিয়ম মেনে বড়স্টেশন মাছঘাটেও মাছ কেনাবেচা বন্ধ ছিল। দীর্ঘদিন পর ইলিশসহ সব ধরনের মাছ বিক্রি শুরু হয়েছে। এতে আমরা খুশি। প্রথমদিন হিসেবে তেমন মাছ ঘাটে আসেনি। তবে এই সপ্তাহের মধ্যে ইলিশের সরবরাহ বাড়তে পারে, তখন দাম কমবে।

ব্যবসায়ীরা জানান, চাঁদপুর বড় স্টেশন মাছঘাটে আজকে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২ হাজার থেকে ২ হাজার ৩০০ টাকা পর্যন্ত। দক্ষিণাঞ্চল থেকে খুব কমসংখ্যক ইলিশ আড়তে আসছে। চাঁদপুর আর দক্ষিণাঞ্চলের ইলিশ একসঙ্গে আসা শুরু করলে তখন দাম কমার সম্ভাবনা থাকবে।

