ভৈরবকে জেলা করার দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ

ভৈরবকে জেলা করার দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
ভৈরবকে জেলায় উন্নত করার দাবিতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেছে সর্বস্তরের জনতা। এসময় মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন শতাধিক যানবাহনের যাত্রী ও চালকরা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় ভৈরব দূর্জয় মোড়ে ঢাকা- সিলেট মহাসড়ক ও ভৈরব-কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক সড়ক বন্ধ করে দেন আন্দোলনকারীরা। এসময় প্রায় ২ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।
এ আন্দোলনে ভৈরব কুলিয়ারচরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ স্কুল কলেজের ছাত্রজনতা অংশ নেন।
আন্দোলনকারীরা বলেন, ভৈরব জেলা বাস্তবায়ন না হলে আগামী দিনে আরও কঠোরতর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।
রাজীবুল হাসান/এফএ/এমএস