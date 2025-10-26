মুন্সিগঞ্জে লোকালয়ে কুমির, আতঙ্কে পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা

মুন্সিগঞ্জে লোকালয়ে কুমির, আতঙ্কে পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে পদ্মা তীরবর্তী এলাকায় কুমির আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। উপজেলার গাঁওদিয়া ইউনিয়নের শামুরবাড়ি গ্রামে গত দুদিন ধরে এ আতঙ্ক বিরাজ করছে।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) শামুরবাড়ি গ্রামে দুটি কুমির দেখা গেছে বলে জানায় স্থানীয়রা। এতে আতঙ্কের মধ্যে দিন পার করছেন ওই এলাকার মানুষ।
এদিকে কুমির দেখতে পুকুর পারে ভিড় করছে বিভিন্ন এলাকার মানুষ।
মো. হায়াত হোসেন খানের ছেলে মো. টগর খান বলেন, শুক্রবার দিনগত রাত ১টার দিকে পথচারী মো. রানা ওরফে মধু এই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পুকুর পাড় গোয়াল ঘরের কাছে কুমির দেখতে পান। এসময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে আশপাশের লোকজন ডাকলে স্থানীয়রাও কুমিরটি দেখতে পায়। টস লাইটের আলোতে কুমিরের ছবি তুলতে গেলো কুমির পুকুরে নেমে যায় ৷
স্থানীয় বাসিন্দা মৃত মো. রুহুল আমিন খানের স্ত্রী সেলিনা বেগম জানান, রাতে ডাক চিৎকার শুনে পুকুর পাড় কুমিরটি দেখতে পাই। ছবি তুলেতে গেলে কুমির পুকুরে নেমে যায়।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নেছার উদ্দিন জানান, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ টিমকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা পৌঁছালে প্রাণীটি উদ্ধার (রেসকিউ) করা হবে।
