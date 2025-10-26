সিলেট
চেম্বার নির্বাচন স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহার না করলে আন্দোলনের হুমকি
সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি নির্বাচনে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের জোয়ার দেখে একটা পক্ষ নির্বাচন স্থগিত করিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওই পরিষদের প্রার্থীরা। অবিলম্বে নির্বাচন স্থগিতের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তারা। অন্যথায় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রার্থীরা।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে সিলেট চেম্বার নির্বাচন স্থগিতের পর নগরীর দরগা গেটে একটি হোটেলে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি জানান ব্যবসায়ীরা।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক ফাহিম আহমদ চৌধুরী।
এসময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘একটা পক্ষ সিলেট চেম্বারের নির্বাচন চায় না। তারা সবসময়ই বিশৃঙ্খলা করে যাচ্ছেন। এরাই জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করেছেন।’
প্রধান সমন্বয়ক বলেন, ‘প্রশাসনের লোক দিয়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। তা নাহলে সিলেটের ব্যবসায়ীরা এর প্রতিবাদে মাঠে নামবে।’
ভোটার তালিকার মধ্যে ৪২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় জানিয়ে তিনি বলেন, ‘পরে অভিযুক্ত ভোটার ও অভিযোগকারীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন বসে। কয়েক দফা যাচাই-বাছাই করার পর অভিযোগের সত্যতা না পাওয়ায় তাদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রাখা হয়। তাহলে এখন কেন ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে? এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের প্যানেলের দুজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু কেন প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে তার কোনো দালিলিক প্রমাণ আমাদের হাতে দেওয়া হয়নি।’
ফাহিম আহমদ চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের প্রার্থীরা বলছেন, নির্বাচন স্থগিতের বিষয়ে তারা জানেন না। অথচ তাদের সমন্বয়ক ও যারা পেছনে থেকে নির্বাচনের কাজ করছেন, তারাই আবেদন দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করেছেন। নির্বাচনে আমাদের নিরঙ্কুশ বিজয় হবে বুঝতে পেরে এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।’
সিলেট চেম্বারের বর্তমান প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও আপিল বিভাগ সম্পূর্ণ ব্যর্থ উল্লেখ করে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের নেতারা বলেন, আমরা কোনো রাজনৈতিক নেতা নই। কিন্তু নির্বাচন না হলে আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে নামবো।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চেম্বার নির্বাচনে সিলেট সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের সভাপতি প্রার্থী ফালাহ উদ্দিন আলী আহমদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি প্রার্থী হুমায়ূন আহমেদ, সহ-সভাপতি মাসুম ইফতিখার রসুল সিহাব প্রমুখ।
আহমেদ জামিল/এসআর/জেআইএম