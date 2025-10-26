ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লিচু গাছে ঝুলছিল তরুণীর মরদেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লিচু গাছে ঝুলছিল তরুণীর মরদেহ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে কোহিনূর (২২) নামে এক তরুণীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার চম্পকনগর ইউনিয়নের মাছিমপুর গ্রামের লিচু গাছ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
জানা গেছে, কোহিনূর চম্পকনগর গ্রামের শামসুল হকের মেয়ে।
বিজয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম জানান, ওই তরুণীকে একটি লিচু গাছ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তবে এটি হত্যা না আত্মহত্যা সেটা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া বলা যাবে না। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
