সিলেট সীমান্তে খাসিয়ার গুলিতে বাংলাদেশি তরুণ নিহত

প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ২৬ অক্টোবর ২০২৫
সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার ডোনা সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে শাকিল আহমদ (১৮) নামের বাংলাদেশি এক তরুণ নিহত হয়েছে।

রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেল ৫টার এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শাকিল আহমদ কানাইঘাট উপজেলার মমতাজগঞ্জ প্রান্তিছড়া এলাকার আব্দুর রউফের ছেলে।

বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানায়, সীমান্তবর্তী ডোনা এলাকার কয়েকজন যুবক সুপারি আনতে সীমান্তের ওপারে খাসিয়াদের বাগানে যায়। এসময় খাসিয়ারা গুলি ছোঁড়লে শাকিল গুলিবিদ্ধ হন। পরে সঙ্গে থাকা লোকজন তাকে সীমান্ত পার করে নিয়ে আসে। এরপর সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বিজিবি ১৯ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফট্যানেন্ট কর্নেল মো. জুবায়ের আনোয়ার বলেন, ভারতের অভ্যন্তরে অন্তত ৫০০ গজ ভেতরে খাসিয়াদের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আউয়াল বিজিবির বরাত দিয়ে বলেন, ভারতের অভ্যন্তরে খাসিয়াদের গুলিতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে।

