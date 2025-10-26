গুলশান কার্যালয়ে শেরপুর বিএনপির ডাক পেলেন যারা

গুলশান কার্যালয়ে শেরপুর বিএনপির ডাক পেলেন যারা
শেরপুরের তিনটি সংসদীয় আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ৯ জনকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বৈঠকে ডাকা হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান তাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করবেন বলে জানা গেছে।
বিএনপির সূত্র বলছে, রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাজধানীর গুলশান কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়েছে। সন্ধ্যায় শেরপুর-২ আসনের নেতারা বৈঠকে অংশ নেন।
ডাক পেলেন যারা
শেরপুর-১ (শেরপুর সদর) আসন থেকে বৈঠকে ডাক পেয়েছেন শেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি হজরত আলী, শেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. শফিকুল ইসলাম মাসুদ ও যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. সানসিলা জেবরিন প্রিয়াঙ্কা।
শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসন থেকে ডাক পেয়েছেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ফাহিম চৌধুরী, শেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক একে এম মোখলেসুর রহমান রিপন এবং জেলা বিএনপির সদস্য ও কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আবু সুফিয়ান মোহাম্মদ ফয়জুর রহমান।
শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনে বৈঠকের জন্য ডাক পেয়েছেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহমুদুল হক রুবেল, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য একেএম আমিনুল হক এবং শেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য মেজর (অব.) মাহমুদুল হাসান।
এ বিষয়ে শেরপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এবিএম মামুনুর রশিদ পলাশ বলেন, জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আমাকে এবং আহ্বায়ক অ্যাডভাকেট সিরাজুল ইসলামকেও ডাকা হয়েছে।
