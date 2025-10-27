মিরসরাইয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি

মিরসরাইয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি
চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় একটি বাড়িতে ঢুকে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় সাইফুল ইসলাম নামে একজন আহত হয়েছেন।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) উপজেলার ২ নম্বর হিঙ্গুলী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড মধ্যম আজমনগর চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী মোশারফ হোসেন জানান, রোববার শেষ রাতে ঘরের দরজা ভেঙ্গে অস্ত্রের মুখে সবাইকে বেধে ফেলে ডাকাত দল। এসময় আমার ছোট ভাইয়ের ওপর হামলা চালানো হয়। পরে ডাকাতরা আলমিরাতে থাকা ৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৩০ হাজার টাকা, ৪টি মোবাইল সেট লুট করে নিয়ে যায়। পরে আমার ভাইকে আহত অবস্থায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।
জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, ডাকাতির ঘটনা শুনে ঘটনাস্থল পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাত চক্রের বিষয়ে তদন্ত চলছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এনএইচআর