পাবনায় ভেলাবাইচ নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই গ্রামের সংঘর্ষ, আহত ১৫

পাবনায় ভেলাবাইচ নিয়ে দ্বন্দ্বে দুই গ্রামের সংঘর্ষ, আহত ১৫
পাবনার সাঁথিয়ায় ভেলাবাইচকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের জেরে দুই গ্রামের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উপজেলার তলট বাজারে থেমে থেমে এ সংঘর্ষ হয়।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্প্রতি সাঁথিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ইছামতী নদীতে উপজেলার করমজা ইউনিয়নের পার করমজা গ্রামের রায়হানসহ কয়েকজনের উদ্যোগে একটি ভেলাবাইচের আয়োজন করা হয়। যেটির ফাইনাল প্রতিযোগিতা ছিল গত শুক্রবার। তবে করমজা গ্রামের একটি ভেলা অংশ নিতে গেলে ত্রুটি দেখিয়ে ভেলাটিকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ নিয়ে পার করমজা ও করমজা নামক দুই গ্রামের মধ্যে একটি চাপা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।
সবশেষ করমজার যুবক হাসেম স্থানীয় তলট বাজারে গেলে এ নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে তাকে মারধর করা হয়। পরে এ নিয়ে তলট বাজারে দুই গ্রামের প্রায় ৩০০-৪০০ লোকের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। যা থেমে থেমে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৯টা অবধি চলে। এ ঘটনায় লাঠিসোঁটা ও ইটপাটকেলের আঘাতে উভয় পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় এলাকাগুলোতে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, সন্ধ্যা থেকে থেমে থেমে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কয়েক দফায় এসে থামালেও পরে এ সংঘর্ষ বড় হয়। উভয় পক্ষের ১০-১৫ জনের মতো আহত হয়েছে বলে জেনেছি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এএসএম