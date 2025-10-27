ফরিদপুরে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে ৫ নারীকে পুলিশে দিলো জনতা
ফরিদপুরের চরভদ্রাসনে ইজিবাইকে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে পাঁচ নারীকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয়রা তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পুলিশ। এর আগে দুপুরের দিকে ফরিদপুর-চরভদ্রাসন আঞ্চলিক সড়কের গাজীরটেক ইউনিয়নের শীলডাঙ্গি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, একটি ইজিবাইকে চরভদ্রাসন থেকে এক নারী (৫৩) ফরিদপুর শহরের দিকে আসছিলেন। পথে মৌলভীরচর এলাকা থেকে ওই ইজিবাইকে আরও পাঁচ নারী যাত্রীবেশে ওঠেন।
এ সময় রিশাদ বেগ নামে আরেক যাত্রী আগের থেকেই ইজিবাইকে ছিলেন। কিছুদূর এগোতে ইজিবাইকে থাকা যাত্রী রিশাত বেগের গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এসময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে ৫ নারীকে আটক করে। পরে আটকদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
ভুক্তভোগী নারী যাত্রী রিশাদ বেগ বলেন, আমি অটোরিকশার পেছনে বসা ছিলাম। তারা দুজন আমার দুইপাশে বসে। প্রথমে আমার কানে টান দেয়, মনে করেছিলাম এমনেই টান লেগেছে। আবার গলায় চেইনে টান লাগে। তখন আমি চিৎকার দিলে গাড়ি থেমে পড়ে, তখন মানুষ এসে তাদের ধরে ফেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চরভদ্রাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রজিউল্লাহ খান বলেন, স্থানীয়রা পাঁচ নারীকে আটক করে। খবর পেয়ে তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। তবে তাদের পরিচয় জানতে চাইলে এলোমেলো তথ্য দিচ্ছেন।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/এএসএম