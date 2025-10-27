ভোলায় র্যাবের অভিযানে ‘জিনের বাদশা’ গ্রেফতার
ভোলায় জিনের বাদশা সেজে প্রতারণা করে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মামলায় জাহাঙ্গীর মাঝি নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব।
রোববার (২৬ অক্টোবর) সন্ধ্যার দিকে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকার হাট বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেন র্যাব-৮ এর ভোলা ক্যাম্পের সদস্যরা।
গ্রেফতার জাহাঙ্গীর মাঝি ভোলার লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নের চরকালিদাশ গ্রামের মাঝি বাড়ির মো. আজগর মাঝির ছেলে। তিনিসহ একটি চক্র নিজেদের জ্বীনের বাদশা পরিচয়ে মানুষের থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
র্যাব-৮ এর ভোলা ক্যাম্পর কমান্ডার লে. শাহরিয়ার রিফাত অভি জানান, গ্রেফতার জাহাঙ্গীর মাঝিসহ কয়েকজন জিনের বাদশা সেজে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথা বলে অনলাইনে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা করতেন। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি এলাকার মো. দিদারুল আলম নামে একজন তার প্রতারণার ফাঁদে পড়েন। তাকে জাহাঙ্গীর সমস্যা সমাধানের কথা বলে প্রতারণা করে এ বছর ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত ৫৩ লাখ ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন।
তিনি আরও জানান, দিদারুল আলম প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে ফটিকছড়ি থানায় মামলা করেন। ওই মামলায় তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকার হাট বাজার এলাকা থেকে জাহাঙ্গীর মাঝিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এমএন/এএসএম