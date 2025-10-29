উপার্জনের শেষ সম্বল দুই গরু চুরি হওয়ায় নিঃস্ব বৃদ্ধা জরিনা বেগম

উপার্জনের শেষ সম্বল দুই গরু চুরি হওয়ায় নিঃস্ব বৃদ্ধা জরিনা বেগম
উপার্জনের শেষ সম্বল দুটি গরু চুরি হওয়ায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধা জরিনা বেগম। সোমবার (২৭ অক্টোবর) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে নলডাঙ্গা উপজেলার মির্জাপুর দীঘা গ্রামে জরিনা বেগমের বাড়িতে গরু দুটি চুরির ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগী বৃদ্ধা জরিনা বেগম জানান, সোমবার সন্ধ্যায় খাবার খেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়েন। রাত ১টায় দরজার পাশে শব্দে জেগে ওঠেন বৃদ্ধা জরিনা। বাইরে বের হলে চোরেরা পালিয়ে যায়। গোয়াল ঘরে গরু দেখে আবার ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। তবে মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তার গোয়ালঘর ফাঁকা, গরু দুটো নেই। এসময় সব হারানোর বেদনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন গরুর মালিক জরিনা বেগম।
জরিনা বেগম বলেন, দেড় বছর আগে এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে একটি গাভী কেনেন বৃদ্ধা জরিনা বেগম। সেই গাভীর দুধ বিক্রি করে এনজিওর কিস্তি চালাতেন এবং চার সদস্যের পুরো সংসার চলতো। এখন কিস্তির টাকা কীভাবে দেবেন আর পরিবারের খরচ কীভাবে চলবে।
প্রতিবেশী আশিকুর রহমান জানান, জরিনা বেগমের পরিবার খুবই অসহায়। গাভীর দুধ বিক্রির টাকায় তাদের সংসার চলতো। গরু চুরি হওয়ায় পরিবারটি খুব অসহায় হয়ে পড়েছে।
নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।
রেজাউল করিম রেজা/এফএ/জেআইএম