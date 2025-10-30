  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত মো. রমজান (৫০) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৯ রোগী ভর্তি হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুর দেড়টার দিকে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া মো. রমজান জেলার গৌরীপুর উপজেলার বুবাই নগর গ্রামের রুস্তম আলীর ছেলে।

ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন জানান, ডেঙ্গু আক্রান্ত মো. রমজান মঙ্গলবার দুপুর দেড়টায় হাসপাতালের ভর্তি হন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরদিন সকাল ৯টার দিকে মারা যান। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৯ রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৭১ ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৫৭ জন, নারী ১২ জন ও শিশু ২শিশু রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত এক হাজার ৪৩৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

