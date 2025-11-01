  2. দেশজুড়ে

উপজেলা ঘোষণার চার বছরেও নির্মাণ হয়নি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৪:১০ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
উপজেলা ঘোষণার চার বছরেও নির্মাণ হয়নি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
ডাসার উপজেলা পরিষদ কার্যালয়

ঘোষণার চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো নির্মাণ হয়নি মাদারীপুরের ডাসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ফলে চিকিৎসাসেবার জন্য উপজেলার হাজারো মানুষকে পাড়ি দিতে হচ্ছে দূরের কালকিনি বা মাদারীপুর সদর হাসপাতালে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ডাসার উপজেলার কয়েক হাজার মানুষ।

একাধিক সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ৪টি উপজেলা নিয়ে মাদারীপুর জেলা গঠিত হলেও পরবর্তীতে ডাসার ইউনিয়নকে উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এতে বর্তমানে মাদারীপুর জেলা ৫টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। ২০২১ সালের ২৬ জুলাই সচিবালয়ের নিকারের সভায় ডাসার ইউনিয়নটি উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর আগে এই ইউনিয়নটি কালকিনি উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরপর ২০২২ সালের ১৪ আগস্ট নিয়োগ দেওয়া হয় ডাসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। অথচ উপজেলা ঘোষণার চার বছর পেরিয়ে গেলেও ডাসার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ হয়নি। ফলে এই উপজেলার মানুষজনকে চিকিৎসা নিতে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে যেতে হচ্ছে।

সূত্রে আরও জানা গেছে, ডাসার উপজেলাটি কাজীবাকাই, ডাসার, নবগ্রাম, গোপালপুর ও বালিগ্রাম ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত। এই উপজেলার আয়তন ৭৬ দশমিক ৮ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৭৫ হাজার ১৭৩ জন। এতগুলো মানুষ নিজ উপজেলায় চিকিৎসা নিতে পারছেন না। তাই উপজেলাবাসীর দাবি দ্রুত যেন এই উপজেলায় একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

ডাসার উপজেলার নবগ্রাম ইউনিয়নের ধুলগাও গ্রামের বাসিন্দা নাদিরা আক্তার বলেন, আমার ছেলের বয়স তিন বছর। ঠাণ্ডাসহ নানা সময় অসুস্থ থাকে। তাই মাঝে মধ্যেই ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয়। আমার স্বামী প্রতিবন্ধী। আয় করতে পারে না। আমরা গরীব মানুষ, সরকারিভাবে ডাক্তার দেখাতে হয়। তাই মাদারীপুর শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে হয়। এতে আমাদের সময় ও টাও বেশি খরচ হয়। এই উপজেলায় একটি সরকারি হাসপাতাল হলে আমাদের অনেক উপকার হতো।

গোপালপুর গ্রামের বাসিন্দা ইকবাল হোসেন বলেন, আমার মায়ের ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ থাকায় প্রায় অসুস্থ থাকে। তাই একটু অসুস্থ হলেই ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের ডাসার উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেই। তাই কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় হাসপাতালে ভর্তিও থাকতে হয়। তখন নিজ বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে সমস্যায় পরতে হয়। তাই এই উপজেলায় একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ জরুরি।

ডাসারের নবগ্রামের বাসিন্দা নিতু রাণী বলেন, আমাদের ডাসার উপজেলা ঘোষণার ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও একটি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ হয়নি। এটা খুবই দুঃখজনক। আমরা উপজেলাবাসী চাই অন্য উপজেলারমতো এই উপজেলাতেও একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ হোক।

ডাসার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সাইফ-উল-আরেফীন বলেন, ডাসার উপজেলায় ৫০ শয্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণের কার্যক্রম চলমান। প্রাথমিক পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণের জন্য যৌথ তদন্ত হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ শেষে পরবর্তী ধাপগুলো শুরু করা হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।