রাতভর বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে কালভার্ট, তিন ইউনিয়নের মানুষের ভোগান্তি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৪৯ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
খালে নির্মিত কালভার্ট ভেঙে ভোগান্তিতে পড়েছেন তিন ইউনিয়নের ৩৫ হাজার মানুষ

রাতভর বৃষ্টিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে একটি কালভার্ট ভেঙে পড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের ৩৫ হাজার বাসিন্দা।

শনিবার (১ নভেম্বর) ভোরে বিনোদপুর ইউনিয়নের নলবনা খালের ওপর নির্মিত কালভার্ট ভেঙে পড়ে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একই স্থানে তিনবার কালভার্ট নির্মাণ করা হলেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় ভেঙে পড়েছে এটি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)।

জানা যায়, শিবগঞ্জ উপজেলার শ্যামপুর, বিনোদপুর ও শাহবাজপুর এই তিন ইউনিয়নের মানুষের চলাচলের জন্য নলবনা খালে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩২ লাখ ৫৩ হাজার ৬৩০ টাকা ব্যয়ে একটি কালভার্ট নির্মাণ করে শিবগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস। এর উপর দিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রামের শিক্ষার্থী, কৃষক ও সাধারণ মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তবে অসময়ে টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ধসে পড়ে কালভার্টটি। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন ওই এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা শফিকুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছে। এতে আমাদের ধানসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে কালভার্টটি ভেঙে। এখন যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

আতিকুর রহমান সজল নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, এই স্থানে এর আগেও একটি কালভার্ট তলিয়ে যায়। সেটিও ভেঙে গেলো।

শেফালি নামের এক নারী বলেন, কালভার্ট ভেঙে যাওয়ায় আমাদের নৌকায় করে যাতায়াত করতে হবে। নয়তো প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরে বাজারে যেতে হবে। আমাদের ভোগান্তি বেড়ে গেলো।

শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহা. আজহার আলী বলেন, ভেঙে পড়া কালভার্ট আপাতত সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করা হবে। ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় কালভার্টটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

