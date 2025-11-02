  2. দেশজুড়ে

ফ্রিজে পচা মাংস, সীতাকুণ্ডে হাজী বিরিয়ানিকে জরিমানা

মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৬:২০ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
সীতাকুণ্ডে পচা মাংস সংরক্ষণ করায় হাজী বিরিয়ানিকে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে পচা মাংস সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদনের দায়ে হাজী বিরিয়ানির দুইটি শাখা ও নিরাপদ নামের এক বেকারিকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার পৌর সদরের আমতলা ও মন্দির সড়কে হাজী বিরিয়ানির দুটি শাখা এবং মুরাদপুর ইউনিয়নের গোলাবাড়িয়া এলাকার নিরাপদ বেকারিতে এই অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. ফখরুল ইসলাম। তিনি বলেন, হাজী বিরিয়ানি নামের দোকানে গরু ও মুরগির পচা দুর্গন্ধযুক্ত মাংস ফ্রিজে সংরক্ষণ করার দায়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য তৈরি করায় নিরাপদ বেকারিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এম মাঈন উদ্দিন/কেএসআর

