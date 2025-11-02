ফরিদপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেফতার
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ শাফি সিকদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় ভাঙ্গা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে একটি মামলা হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার শাফি শিকদার ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী ইউনিয়নের পূর্ব সদরদী গ্রামের রজব আলী শিকদারের ছেলে। ভুক্তভোগী শিশু একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির ছাত্রী।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে শিশুটিকে ১০ টাকার লোভ দেখিয়ে ফুসলিয়ে শাফি শিকদার নিজের এক তলা ভবনে ডেকে নিয়ে যান। ওই সময়ে শাফি শিকদারের বাড়িতে কেউ ছিল না। এরপর শাফি শিকদার শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। পরে শিশুটির চিৎকারে প্রতিবেশী কয়েক নারী ওই ঘরে গিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। স্থানীয় মাতুব্বররা বিষয়টি নিয়ে শাফি শিকদারের শাস্তির আশ্বাস দিয়ে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেন। ঘটনার পরদিন শনিবার দুপুরে শিশুটির বাবা ভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।
ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। পরে শনিবার সন্ধ্যায় মামলার আসামি শাফি শিকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
