সিলেটে আ’লীগ নেতা হত্যার ঘটনায় পুলিশের মামলা, ছেলে গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০৭ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
ছবি: নিহত আব্দুর রাজ্জাক

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় নিজ বাসার ছাদ থেকে আওয়ামী লীগ নেতার মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তার ছেলেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (১ নভেম্বর) সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এরআগে শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) তাকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়। এছাড়া নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের না করায় পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে তার বিরুদ্ধে আদালতে রিমান্ডের আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সকালে দক্ষিণ সুরমার নিজ বাসার ছাদ থেকে আব্দুর রাজ্জাকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আব্দুর রাজ্জাক দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

পুলিশ জানায়, সন্দেহজনকভাবে রাজ্জাকের ছেলে আসাদকে শুক্রবারই আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে-পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের জেরেই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে।

এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো মামলা হয়নি। তাই পুলিশ বাদী হয়েই মামলা করেছে। আসাদ আহমদকে ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে। তার কথাবার্তা সন্দেহজনক ছিল এবং কিছু আলামতও আমরা পেয়েছি। তাই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’

