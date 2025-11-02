শরীয়তপুরে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণে কাঁপলো পুরো এলাকা

শরীয়তপুরে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণে কাঁপলো পুরো এলাকা
শরীয়তপুরের জাজিরায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতার বিরোধের জেরে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় কমপক্ষে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানা ঘটেছে। এতে যুবদল নেতাসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
রোববার (২ নভেম্বর) সকালে উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের চেরাগ আলী বেপারিকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেপারিকান্দি এলাকার ইউপি সদস্য নাসির বেপারী ও তাজুল ছৈয়ালের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। রোববার সকালে উভয়পক্ষের লোকজন হাতবোমা ও দেশিয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে বেশ কয়েকটি বসতবাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। এছাড়া হাতবোমার আঘাতে আহত হয় যুবদল নেতা সালাউদ্দিন বেপারী, কামাল বেপারীসহ কয়েকজন।
ইউপি সদস্য নাসির বেপারীর স্ত্রী সাবিনা আক্তার বলেন, আমরা বাড়িতে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বোমার শব্দে ঘুমে ভেঙে যায়। উঠে দেখি আমাদের বাড়িতে বোমা হামলা হচ্ছে। জানালার গ্লাস ভেঙে ধোঁয়ার রুম ছেড়ে গেছে। আমাদের প্রতিপক্ষের লোকজন তাজুল ছৈয়াল, মমতাজ বেপারী, মন্নাপ বেপারী, সুজন, রনী ভূঁইয়া, টিপু মাদবর এই হামলা চালিয়েছে। আমরা দোষীদের বিচার চাই।
আরও পড়ুন:
আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, শতাধিক হাতবোমা বিস্ফোরণ
শরীয়তপুরে উদ্ধার ১২৩ হাতবোমা ধ্বংস
আহত সালাউদ্দিনের স্ত্রী সুমি বলেন, আমার স্বামী ঘরে ঘুমানো ছিল। বোমার শব্দে জানালার কাছে গেলে তিনি গুরুতর আহত হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে এই হামলা হয়েছে। আমরা জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি দোষীদের শাস্তি চাই।
এদিকে তাজুল ছৈয়ালের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের ঘরটি তালাবদ্ধ ছিল।
জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাইনুল ইসলাম বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় বেশকিছু হাতবোমা বিস্ফোরণ হয়। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এই ঘটনায় দুইজনকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি যারা এই নাশকতা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এনএইচআর/এমএস