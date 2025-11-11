অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ বিক্রি, ২ আড়তদারকে জরিমানা

অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ বিক্রি, ২ আড়তদারকে জরিমানা
ফেনীর বড় বাজারে অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ বিক্রি ও ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ না করায় দুই আড়তদারকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম।
ভোক্তা অধিকার সূত্রে জানা গেছে, ফেনী বড় বাজারে তদারকি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় ইসলামপুর রোডের মেসার্স আল্লাহর রহমত স্টোর ও এস আর রাইচ এজেন্সি কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত দামে পেঁয়াজ বিক্রি এবং ক্রয় ভাউচার সংরক্ষণে ব্যর্থ হওয়ায় উভয় প্রতিষ্ঠানকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এসময় জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয় ও ব্যবসায়ীদের যৌক্তিক দামে পণ্য বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়। ব্যাটালিয়ন আনসারের সদস্যরা অভিযানে সহায়তা করেন।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ফেনীর সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম বলেন, একটি অসাধু চক্র কৃত্রিমভাবে পেঁয়াজের দাম বাড়িয়ে বেশি দামে বিক্রি করছে। তাই অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে ভোক্তা অধিকার অভিযান অব্যাহত রেখেছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/এমএস