মাগুরায় ফুটপাতে জমে উঠেছে গরম কাপড়ের বেচাকেনা

মাগুরায় ফুটপাতে জমে উঠেছে গরম কাপড়ের বেচাকেনা
মাগুরা শহরের প্রাণ কেন্দ্র থানার সামনে শীতের শুরুতেই জমে উঠেছে ফুটপাতে বসা গরম কাপড়ের বেচাকেনা। শহর এবং শহরতলী থেকে আসা মানুষ এসব দোকানেই খুঁজছে তাদের পছন্দের শীত বস্ত্র।
শনিবার (১৫ নবেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে মাগুরা সদর থানার সামনে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের সোয়েটার, জ্যাকেট, কোট, উল এবং মোটা কাপড় কিনছে সব ধরনের মানুষ। তবে নিম্নবিত্ত মানুষ এখানে বেলের শীতের গরম কাপড় খুবই কম দামে কিনতে পারছে।
বিক্রেতা নাজমুল শেখ জানান, 'প্রতিবছর চিটাগং থেকে বেল কিনে আনি, সোয়েটারের বেল ১১-১২ হাজার এবং জ্যাকেটের বেল ১৬-২০ হাজার টাকায় কিনতে হয়। এ ব্যবসাটা শুধুমাত্র শীতের তিন মাস চলে।
বিক্রেতা রেজাউল করিম বলেন, শীতকালে বিক্রি হওয়া প্রধান কাপড় হলো সোয়েটার, জ্যাকেট, কোট, টুপি, গ্লাভস, উলের মোজা, এবং গরম কাপড়।
‘এখানে এক পিস ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। তবে বেচা-বিক্রি নির্ভর করে শীতের উপর’ –বলেন তিনি।
বিক্রেতা তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘বেলের জ্যাকেটর ক্রয়মূল্যে সর্বনিম্ন আট হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত। জ্যাকেটের কোয়ালিটির ওপর দাম নির্ভর করে। প্রতি বেলে ১৮০ পিস জ্যাকেট থাকার কথা। তবে বিভিন্ন চালানে কখনো ১২০, ১৪০ ও ১৬০ পিস মাল থাকে বলে জানান তিনি।
ভাইনার মোড় এলাকার ক্রেতা ওয়ালিউজ্জামান বলেন, শীতের সময় সাধারণ মানুষ ফুটপাত থেকে শীতের কাপড় কিনে থাকে। নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ফুটপাতের কাপড়ই ভরসা।
