  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:১৩ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার চেষ্টা

আওয়ামী লীগের ডাকা শাটডাউনকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) রাত ৯টার দিকে শহরের স্টেশন রোডের নিউটাউনে অবস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের যশোদল শাখায় এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, অজ্ঞাত ব্যক্তিরা শাখাটিতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

এদিকে কিশোরগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ খালিদ জানান, গ্রামীণ ব্যাংকের কোনো শাখায় আগুন লাগার খবর তাদের স্টেশনে পৌঁছায়নি।

ঘটনার পর গ্রামীণ ব্যাংকের ওই শাখার মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও রিসিভ করা হয়নি। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এসকে রাসেল/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।