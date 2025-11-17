মহাসড়ক অবরোধ: মাদারীপুরে আ’লীগের ৫০ নেতাকর্মীর নামে মামলা

মহাসড়ক অবরোধ: মাদারীপুরে আ’লীগের ৫০ নেতাকর্মীর নামে মামলা
ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে গাছ ফেলে অবরোধের ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৫০ নেতাকর্মীর নামে মামলা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কালকিনি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু তালেব বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেন। এই মামলায় পুলিশ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেফতার করেছে।
গ্রেফতার মহিউদ্দিন হাওলাদার কালকিনি পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি।
কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোহাম্মদ সোহেল রানা বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের লোকজন রোববার সকালে মহাসড়কের গাছ কেটে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করেছে। এই মামলায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে।
রোববার সকালে মাদারীপুরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শাটডাউন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নেতাকর্মীরা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের মাদারীপুরের বিভিন্ন অংশে একাধিক গাছ কেটে তা সড়কে ফেলে অবরোধ করে। এসময় তারা মহাসড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিক্ষোভ করে। পরে শতাধিক নেতাকর্মী মিলে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। এতে প্রায় সারে তিন ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে।
এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মীর গোলাম ফারুক এবং কালকিনি পৌরসভা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র এনায়েত হোসেন হাওলাদার।
