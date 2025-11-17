  2. দেশজুড়ে

রাঙ্গামাটিতে বন্যহাতির আক্রমণে নারীর মৃত্যু, আহত ৩

প্রকাশিত: ০৮:৪০ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাঙ্গামাটির আসামবস্তি-কাপ্তাই সংযোগ সড়কের কামিলাছড়িতে বন্যহাতির পালের আক্রমণে ঝর্না চাকমা (৬০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও এক নারী আহত হয়ে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে দুইটি পৃথক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ দুটি ঘটনায় দুইটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। একটি মোটরসাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিহত ঝর্না চাকমা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড চেয়ারম্যান পাড়ার বাসিন্দা। আহতরা হলেন- অনিমেষ চাকমা, ত্রিজয় চাকমা। তবে আহত আরেক নারীর নাম পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার জীবতলী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ধন বিকাশ চাকমা বলেন, সন্ধ্যা ৬টার দিকে হাতির আক্রমণে একজন নারী নিহত হয়েছেন৷ এছাড়াও তিনজন আহত হন। আহত তিনজনের মধ্যে এক নারী ও দুইজন পুরুষ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের কাপ্তাই রেঞ্জ কর্মকর্তা ওমর ফারুক স্বাধীন জানান, রোববার সন্ধ্যা আনুমানিক ৫টা ২০ মিনিটের দিকে সদরবিট এলাকায় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় বন্যহাতির পাল আক্রমণ করে। তখন ঘটনাস্থল থেকে সরে যান ও আমাদেরকে জানান।

তিনি আরও জানান, বন বিভাগের লোকজন খবর পেয়ে দ্রুতই ঘটনাস্থলের দিকে যান ও সন্ধ্যা ৬টার দিকে কামিলাছড়ি এলাকায় রাস্তায় আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা পড়ে থাকতে দেখেন। সেখানে দুইজন নারী (পাহাড়ি) আহত অবস্থায় ছিলেন। পরে সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরেকজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। নিহতের মরদেহ রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে রয়েছে।

রেঞ্জ কর্মকর্তা আরও বলেন, ঘটনাস্থলে বিচ্ছিন্নভাবে দুইটি হাতির পাল ছিল। দুটি পালে শাবকসহ ৬-৭টি হাতি ছিল। পরবর্তীতে রাত ৭টার মধ্যেই আমরা ওই সড়কে যাতায়াত ও পর্যটকদের সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় নিরাপদে সরিয়ে এনেছি।

