নারায়ণগঞ্জে বাস-সিএনজি-ফুটওভারব্রিজে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তিন মামলা

নারায়ণগঞ্জে বাস-সিএনজি-ফুটওভারব্রিজে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তিন মামলা
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক তিন স্থানে মিনিবাস-সিএনজি ও ফুটওভারব্রিজে অগ্নিসংযোগ -নাশকতার ঘটনায় ৫৭ জনকে আসামি করে ৩টি মামলা হয়েছে। মামলাগুলোর একটিতে দুজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাকি দুটিতে অজ্ঞাতপরিচয়দের আসামি করা হয়েছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলা তিনটির মধ্যে দুটিতে ক্ষতিগ্রস্তরা ও একটিতে পুলিশ বাদী হয়েছেন।
পুলিশ জানায়, গত ১২ নভেম্বর রাতে ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের জালকুড়ি অংশে দুষ্কৃতিকারী দ্বারা চলন্ত সিএনজিতে আগুন দেওয়ার ঘটনা চালক বাবুল মিয়া বাদী হয়ে ১৩ নভেম্বর রাতে মামলা করিয়েছেন। এই মামলায় অজ্ঞাত ২০ জনকে আসামি করা হয়, অপরদিকে গত শনিবার ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের শিমরাইল মোড়ের সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের প্রধান ফটকের সামনে পার্কিংয়ে অবস্থায় নাফ পরিবহনের একটি মিনিবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় বাসটির চালক সোহাগ মিয়া শনিবার রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ২০ জনকে আসামি করে মামলা করেন। এছাড়া ১৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর এলাকায় ফুটওভার ব্রিজে সাঁটানো জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মামুন মাহমুদের ব্যানারে আগুন দেওয়া হয় ও সেই আগুন ফুটওভারব্রিজে ছড়িয়ে যায়। এই আগুন দেওয়াকালে হাতেনাতে আটক ব্যক্তিসহ দুজনের নাম উল্লেখের পাশাপাশি ১৫ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় রেখে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (এসআই) মফিজুর রহমান বাদী হয়ে মামলা করেন।
ওসি মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, তিনটি ঘটনার দুটিতে চালকরা ও একটিতে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে।
