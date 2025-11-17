লক্ষ্মীপুরে ৩১০০ কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি

লক্ষ্মীপুরে ৩১০০ কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি
লক্ষ্মীপুরের রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় মেঘনা নদীর তীর রক্ষায় ৩১০০ কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে গণসমাবেশ করা হয়েছে। রোববার (১৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার কাদির পন্ডিতেরহাট বিদ্যালয় মাঠে এ আয়োজন করা হয়।
জাতীয় ইমাম সমিতির জেলা সভাপতি মাওলানা গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির সহ-শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবং লক্ষ্মীপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এবিএম আশরাফ উদ্দিন।
স্থানীয় বাসিন্দা সাঈদ মু. আনোয়ার হোসাইনের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি এআর হাফিজ উল্যাহ, কমলনগর উপজেলা জেএসডির সভাপতি আব্দুল মোতালেব প্রমুখ।
জামায়াত নেতা হাফিজ উল্যাহ বলেন, ১৯৭৩ সাল থেকে যারা এমপি হয়েছে, তারা যদি দক্ষ পদক্ষেপ নিতো তাহলে রামগতি কমলনগরের এতগুলো এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেত না। এখানে এমপি-মন্ত্রী ছিলেন, অনেকে অনেক কিছুই ছিলেন। বিরোধী দলীয় উপনেতা ছিলেন, কিন্তু জাতিকে কী দিয়েছেন। ৩১০০ কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প থেকে সাবেক এমপি (বিকল্পধারার মহাসচিব মেজর (অব.) আব্দুল মান্নান) পার্সেন্টেস পকেটে নিয়ে গেছেন।
বিএনপি নেতা আশরাফ উদ্দিন বলেন, ৩১০০ কোটি টাকার প্রকল্প কীভাবে গেছে এটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। নির্বাহী প্রকৌশলীকে বলতে চাই- যা হইছে বাণিজ্য, আল্লাহর ওয়াস্তে আর বাণিজ্য করবেন না। কিছু কিছু টেন্ডার, রিটেন্ডার হয়েছে। সেগুলোর সুন্দরভাবে কাজ করেন।
লক্ষ্মীপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী নাহিদ উজ-জামান খান বলেন, কাজের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে। আগামী জুনের মধ্যে বাঁধ প্রকল্প পুরোপুরি দৃশ্যমান হবে।
২০২১ সালে একনেকের সভায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রামগতি ও কমলনগর উপজেলার ৩১ কিলোমিটার নদীতীর রক্ষা বাঁধের জন্য প্রায় ৩১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দেন। সেই লক্ষ্যে কমলনগরের সাহেবেরহাট ইউনিয়নের মেঘনা এলাকায় ২০২২ সালের ৯ জানুয়ারি সাবেক পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্নেল (অব.) জাহিদ ফারুক কাজের উদ্বোধন করেন। এরপর বিভিন্ন সময় কাজের মেয়াদ বাড়ানো হয়। ২০২৪ এর ৫ আগস্টের পর কয়েকজন ঠিকাদার কাজ রেখে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ ওঠে। যেসব ঠিকাদার কাজ না করে চলে গেছেন, সেগুলোর পুনরায় টেন্ডার হয়।
