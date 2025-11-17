  2. দেশজুড়ে

খুলনায় বাড়ি থেকে দুই নাতি-নাতনিসহ নানির মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৯:০৪ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
খুলনা মহানগরীর লবণচরা থানার দক্ষিণ টুটপাড়া এলাকায় নারী ও তার দুই নাতি-নাতনি খুন হয়েছেন। রোববার (১৬ অক্টোবর) বিকেলে মুক্তা কমিশনার কালভার্ট এলাকার দরবেশ মোল্লা লেন সংলগ্ন একটি বাড়ি থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন- ওই এলাকার আব্দুল হান্নানের স্ত্রী মহিদুন্নেসা (৫৫), তার নাতি মুস্তাকিম (৮) এবং নাতনি ফাতিহা (৬)। তাদের বাবা কেএম সেফার আহমেদ মুন এবং মা রুবি আক্তার।

রোববার দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যবর্তী কোনো সময়ে অজ্ঞাত কেউ তাদের হত্যা করে থাকতে পারে। পরিবার ও প্রতিবেশীরা দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদের খোঁজ না পেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ির মধ্যে থাকা মুরগির ঘরের পাশে মরদেহ তিনটি দেখতে পান। পরে তারা পুলিশে খবর দেন।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হুসেইন মাসুম জানান, ঘটনাটি রহস্যজনক। তদন্ত চলছে এবং হত্যার কারণ উদ্ঘাটনে পুলিশ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

