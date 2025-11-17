  2. দেশজুড়ে

বাসের ভেতর ঘুমাচ্ছিলেন চালক-হেলপার, আগুন দিলো দুর্বৃত্তরা

প্রকাশিত: ১০:০৬ এএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের জেলা পরিষদ এলাকায় সড়কে থামিয়ে রাখা একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ‘আল্লাহ ভরসা’ নামের ওই বাসটিতে আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয়রা। এসময় তারা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। আগুনে বাসের কয়েকটি সিট পুড়ে গেছে।

বাসচালক নাসির বলেন, ঘুমে থাকায় কে বা কারা আগুন দিয়েছে দেখিনি। সড়কের পাশে আর গাড়ি পার্কিং করবো না।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার শাহজাহান মিয়া বলেন, রাসেল গার্মেন্টসের শ্রমিক পরিবহনকারী বাসটি থামিয়ে রেখে চালক ও হেলপার ঘুমিয়ে ছিলেন। চালকের সিটের সামনে আগুন জ্বলতে দেখে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়। তবে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে আসার আগেই স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলায় বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আগুনে কয়েকটি সিট পুড়ে গেছে।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণ করেছে। চালক হেলপারের সচেতনতার কারণে বাসের তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে কারা বাসে আগুন দিয়েছে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

