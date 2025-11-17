ধামরাই ও সাভারে দুই বাসে আগুন
ঢাকার ধামরাইয় ও সাভারে সড়কের পাশে রাখা দুটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৬ নভেম্বর) দিনগত রাতে ঢুলিভিটা ও বিরুলিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, রাত ১০টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক থেকে ধামরাই সড়কের ১০০ গজ দূরে বিদ্যুৎ অফিসের বিপরীত পাশে ডি-লিংক পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রায় ১৫-২০ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
রাতের দিকে বাসটি সেখানে পার্কিং করে রাখা হয়। পরে রাত ১০টার দিকে একটি মোটরসাইকেল নিয়ে তিনজন লোক বাসের কাছাকাছি গিয়ে জানালা ভেঙে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আশপাশে থাকা লোকজন এসে পানি ও বালু ছিটিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নির্বাপণ করে।
বাসের নৈশপ্রহরী ফারুক বলেন, এখানে রাত ১০টার দিকে ঢুলিভিটার দিক থেকে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে তারা প্রথমে ইট মারে এরপর গানপাউডার দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা উপজেলা সড়কের দিকে পালিয়ে যায়। আমরা আগুন দেখে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। এরপর থানা ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। আমরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনি। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নির্বাপণ করে।
অপর দিকে সাভারের বিরুলিয়া এলাকায় আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নি সংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।
বিরুলিয়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল ওহাব বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ। এর আগে বাসচালক সাভারের বিরুলিয়ার বটতলা এলাকায় পার্কিং করে খাবার খেতে যান। সেই সুযোগে দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা বাসের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এতে বাসের বেশিরভাগ অংশ পুড়ে যায়।
ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম ও সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিয়া পৃথকভাবে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে করেন। দায়ীদের আটকের চেষ্টা চলছে বলেও তারা জানান।
মাহফুজুর রহমান নিপু/আরএইচ