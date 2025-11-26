  2. দেশজুড়ে

সিদ্ধিরগঞ্জে ট্রান্সফর্মারে কাজের সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক নিহত

প্রকাশিত: ১২:৩৪ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় তার দুই সহকর্মী গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাদের খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যান বলে জানা গেছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ১১টায় ৬নং ওয়ার্ডের মোনলাইট গার্মেন্টস সংলগ্ন রাস্তার ওপর বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

তাৎক্ষণিকভাবে নিহত-আহতদের পরিচয় বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল রহমান নামের এক ঠিকাদারের হয়ে মুনলাইট গার্মেন্টসের সামনে ১২-১৩ জন শ্রমিক বৈদ্যুতিক একটি ট্রান্সফর্মারে কাজ করছিলেন। কাজ করাকালীন লাইন বন্ধ থাকলেও আচমকা লাইন চালু হলে নজরুল ইসলাম ও তার সহকর্মীরা আহত হন। এতে ঘটনাস্থলে নজরুলের মৃত্যু হয় এবং বাকি দুইজন গুরুতর আহত হন।

এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তবে আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয়রা আহতদের কোনো এক হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জাগো নিউজকে বলেন, নজরুল নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত দুইজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

