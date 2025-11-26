রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে ভরাট হওয়া পুকুর পুনঃখননের নির্দেশ

রাজশাহীতে অভিযান চালিয়ে ভরাট হওয়া পুকুর পুনঃখননের নির্দেশ
রাজশাহী নগরীর মোল্লাপাড়ায় অবৈধভাবে ভরাট করা একটি পুকুর পুনঃখনন শুরু করেছে প্রশাসন। প্রায় ৫ কাঠা আয়তনের এ পুকুরটি কয়েকদিন ধরে ভরাট হচ্ছিল। তবে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেখানে অভিযানে যান। তার আগেই পুকুর ভরাটের সঙ্গে জড়িতরা পালিয়ে যায়।
পুকুরপাড়ে গিয়ে বিভাগীয় কমিশনার নির্দেশ দেন, পুকুরটি আগে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এরপর খননযন্ত্র দিয়ে ভরাট করা মাটি তুলে পুকুরটি পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। পুকুর পুনঃখনন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে পুলিশ ও আনসার সদস্যরা দায়িত্বে থাকবেন বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
স্থানীয়রা জানান, খাইরুল ইসলাম খোকন ও মাহমুদুল হাসান নামের দুই ব্যক্তি পুকুরটির মালিক। কয়েকদিন আগে পুকুরটি ভরাট শুরু করেন তারা। এলাকাবাসী বিষয়টি গত শুক্রবার বোয়ালিয়া থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেনকে জানান। এরপর তিনি গিয়ে সবাইকে সতর্ক করে আসেন। কিন্তু শনিবার থেকে পুরোদমে ভরাট কাজ চলতে থাকে। এ অবস্থায় স্থানীয়রা বিষয়টি বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করেন। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে বিভাগীয় কমিশনার আ ন ম বজলুর রশীদ ও জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার পুকুর ভরাট বন্ধের অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
এসময় বিভাগীয় কমিশনার সাংবাদিকদের বলেন, সিটি করপোরেশন এলাকায় পুকুর ভরাট করা নিষিদ্ধ। তাই এ পুকুরটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাজ শুরু হয়েছে। এখানে যে ব্যয় হবে, সেটা আমরা পুকুর ভরাটকারীদের কাছ থেকে আদায় করবো। এই পুকুর ভরাটের সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে রাজশাহী সিটি করপোরেশন এলাকায় আর কোনো পুকুর ভরাট হবে না। আমরা খবর পেলেই বন্ধ করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।
পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের উপ-পরিচালক তাছমিনা খাতুন বলেন, আমরা অভিযানে গিয়ে ভরাটকারীদের কাউকে পাইনি। তবে যাদের নামে এ জমি আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিত মামলা করবো।
বেসরকারি সংস্থা হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ ২০১৪ সালে হাইকোর্টে রিট করলে এক জরিপে নগরীতে ৯৫২টি পুকুরের অস্তিত্ব মেলে। ২০২২ সালের ৮ আগস্ট হাইকোর্ট এই পুকুরগুলো সংরক্ষণসহ কয়েকটি নির্দেশনা দেন। রাজশাহী শহরে আর কোনো পুকুর যেন ভরাট না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়। পাশাপাশি ভরাট হওয়া পুকুরগুলো পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনারও নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। সিটি মেয়র, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনারকে এই নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। কিন্তু ওই নির্দেশনার পরও শহরে একের পর এক পুকুর ভরাট হয়েছে।
