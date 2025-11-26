  2. দেশজুড়ে

ঠাকুরগাঁওয়ে আদালত প্রাঙ্গণে বাউলদের ওপর হামলা

প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
বাউলদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় একটি গোষ্ঠী

ঠাকুরগাঁওয়ে আদালত প্রাঙ্গণে চায়ের দোকানের সামনে একাধিক বাউলের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে একটি গোষ্ঠী।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে কারা এ হামলা চালিয়েছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

স্থানীয়রা জানান, বাউলদের ওপর হামলার প্রতিবাদ ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে অভিযুক্ত গ্রেফতার বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে বুধবার দুপুর আড়াইটার দিকে প্রতিবাদ সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। সমাবেশে অংশ নিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে বাউলরা এসে আদালত প্রাঙ্গণে সমবেত হচ্ছিলেন। এসময় একদল লোক তাদের ওপর হামলা চালায়।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ারে আলম খান বলেন, চৌরাস্তায় বাউলদের একটি কর্মসূচি ছিল। সেখানে পুলিশ আগে থেকেই অবস্থান নিয়েছিল যেন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বাউল আদালত প্রাঙ্গণে চায়ের দোকানে অবস্থানকালে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ওসি।

