ঝিনাইদহ-৪ আসনে গণঅধিকার পরিষদের মনোনয়ন পেলেন সাখাওয়াত

ঝিনাইদহ-৪ আসনে গণঅধিকার পরিষদের মনোনয়ন পেলেন সাখাওয়াত
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে গণঅধিকার পরিষদের মনোনয়ন পেয়েছেন প্রভাষক মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি গণঅধিকার পরিষদের ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ২০০ আসনে দলীয় প্রার্থী ঘোষণা করে গণঅধিকার পরিষদ।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশে ২০০ আসনে প্রার্থী দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। তবে নির্বাচনি জোট হলে দলীয় প্রার্থীর বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসতে পারে বলেও ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।
সাখাওয়াত হোসেন জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঝিনাইদহের ঐতিহ্যবাহী শিশুকুঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত।
দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘মাদক, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিমুক্ত কালীগঞ্জ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আমার পথচলা। কালীগঞ্জবাসীসহ আমার নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের কাছে আমি দোয়া চাই। আশা করি, মানুষ সৎ, যোগ্য, মেধাবী নতুন নেতৃত্বকে আগামী নির্বাচনে বেছে নেবে।’
