বরগুনায় স্কুলছাত্রী ধর্ষণ মামলায় আসামির মৃত্যুদণ্ড

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বরগুনায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে মো. মহসিন কাজি (৪৫) নামে একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুর ১টার দিকে বরগুনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বেগম লায়লাতুল ফেরদৌস এ আদেশ দেন।

মহসিন কাজি বেতাগী উপজেলার সরিষামুড়ি এলাকার মৃত ওহাব কাজীর ছেলে।

ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) রনজুয়ারা সিপু বলেন, ভুক্তভোগী শিশুর বাবা প্রবাসে থাকায় বাড়িতে মা, বোন এবং চাচি একসঙ্গে বসবাস করতেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মহসিন কাজি তাদের প্রতিবেশী হওয়ায় ভুক্তভোগী শিশুটি প্রতিদিন মহসিন কাজির বাড়ির সামনে দিয়ে স্কুলে যেত। ২০২৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর সকালে মক্তবে যাওয়ার পথে মহসিন পেছন থেকে ওই শিশুটির গলায় ছুরি ধরে একটি খালের চরে নিয়ে যান। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন মহসিন। পরে বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে মহসিনকে অভিযুক্ত আসামি করে মামলা করেন। মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ধর্ষণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মহসিন কাজিকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

এ বিষয়ে বরগুনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) রনজুয়ারা সিপু জাগো নিউজকে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মহসিন কাজি নামে এক আসামির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আসামিকে আরও ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

