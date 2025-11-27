  2. দেশজুড়ে

এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ

বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক-যুগোপযোগী করা হয়েছে

প্রকাশিত: ০৮:০৯ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন বলেছেন, বিশ্বব্যাপী সামরিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে যুক্ত করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ বিমান ও সিমুলেটর।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) যশোরে একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে বিমানবাহিনী একাডেমির শীতকালীন রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদতবরণকারী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান স্মরণ করেন। একাডেমি থেকে ৩০ জন বিদেশি ফ্লাইট ক্যাডেট প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় দেশের সুনাম আরও বেড়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন। পরে গ্র্যাজুয়েটিং অফিসারদের মধ্যে পদক ও ফ্লাইং ব্যাজ বিতরণ করেন তিনি।

বিমানবাহিনীর ৮৭তম বাফা কোর্সসহ বিভিন্ন কোর্সের আটজন নারী কর্মকর্তাসহ ৪০ জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন লাভ করেন।

কুচকাওয়াজের নেতৃত্ব দেন তানজিম উল ইসলাম। এবার ‘সোর্ড অব অনার’ ট্রফি লাভ করেন নাফীস রাফীদ। এছাড়া সাদিক ইসলাম তামীম ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ট্রফি’, জান্নাতুল ইশরাত সাবা ‌‘কমান্ড্যান্টস ট্রফি’, জান্নাতুল ইশরাত সাবা ‘বিমানবাহিনী প্রধানের ট্রফি’ ও বীর উত্তম বদরুল আলম ‘চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াড্রন ট্রফি’ লাভ করেন।

বক্তব্য শেষে অনুষ্ঠিত হয় বিমানবাহিনীর বিভিন্ন বিমানের ফ্লাইপাস্ট, অ্যারোবেটিক প্রদর্শনী এবং প্যারাট্রুপারদের হেলিকপ্টার থেকে প্যারা জাম্পিং।

