বাগেরহাট কারাগারে কয়েদির মৃত্যু

বাগেরহাট কারাগারে কয়েদির মৃত্যু
বাগেরহাট কারাগারে মো. মিজানুর রহমান শেখ (৪৫) নামের এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ভোরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মৃত মিজানুর রহমান বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার ব্রহ্মগাতী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ মোক্তার হোসেনের বড় ছেলে ও বাগেরহাটের চিতলমারী সদর বাজারের মুরগি ব্যবসায়ী ছিলেন।
মিজানুরের ভাই শাহিন শেখ বলেন, চিতলমারী বাজারের ফিড ও মুরগির পাইকারি ব্যবসায়ী রিপন মণ্ডল ওরফে মুরগি রিপন মিজানুরের নামে ২০২৩ সালে চেক ডিজঅনারের মামলা করে। মামলায় তার ছয় মাসের জেল হয়। সাড়ে চার মাস কারাভোগের পর বুধবার বিকেলে কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে হাসপাতালে নিলে রাত ৩টায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। সকালে আমরা কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তার মৃত্যু খবর পাই।
বাগেরহাট জেল সুপার মো. মোস্তাফা কামাল জানান, কয়েদি মিজানুর রহমান অসুস্থ হলে প্রথমে বাগেরহাট সদর হাসপাতালে পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ/জেআইএম