পাবনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে অস্ত্র হাতে যুবকের ছবি ভাইরাল

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০৯:০৩ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
পাবনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে অস্ত্র হাতে যুবকের ছবি ভাইরাল

পাবনার ঈশ্বরদীতে বিএনপি ও জামায়াত নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় এক যুবককে অস্ত্র হাতে গুলিবর্ষণ করতে দেখা যায়। গুলিবর্ষণের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে মুহূর্তেই ভাইরাল হয়। বিএনপি-জামায়াত দুই দলের নেতাকর্মীরা অস্ত্রহাতে থাকা এই যুবকের ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে তাকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে নানা মতামত লিখেছেন।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চরগড়গড়ির যগির মোড়ে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বিএনপি নেতাকর্মীরা এই যুবককে জামায়াত-শিবিরের কর্মী দাবি করলেও জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীদের দাবি, ওই যুবক বিএনপির কর্মী।

পাবনা-৪ (ঈশ্বরদী-আটঘরিয়া) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডল বলেন, আমাদের নেতাকর্মীদের কারও কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না। আমরা অস্ত্রের রাজনীতি করি না। আমাদের ওপর বিএনপির সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীকে আহত করেছে। তাদের মধ্যে বেশ গুরুতর আহত কয়েকজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সাহাপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি মক্কেল মৃধা জানান, অস্ত্রধারী ওই যুবক জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী। সে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর একাধিক গুলিবর্ষণ করে। এতে আমাদের নেতাকর্মীরা গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন।

তিনি দাবি করেন, অস্ত্র হাতে থাকা যুবকের নাম তুষার হোসেন। সে ঈশ্বরদী পৌর শহরের ভেলুপাড়া গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবু তালেব মণ্ডলের বাড়িও ভেলুপাড়া গ্রামে। তুষার তার নিকটতম প্রতিবেশী ও সবসময় তালেব মণ্ডলের সঙ্গে থাকেন।

এ বিষয়ে জানতে ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আব্দুর নূরের ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

শেখ মহসীন/এমএন/এমএস

