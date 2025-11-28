জোড় ইজতেমায় মুসল্লির ইন্তেকাল

জোড় ইজতেমায় মুসল্লির ইন্তেকাল
টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এক মুসল্লির ইন্তেকাল করেছেন।
তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ী নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মারা যাওয়া মুসল্লির নাম মো: নুর আলম (৮০)। তিনি নোয়াখালী সদর উপজেলার আন্ডারচর কাজীর তালুক এলাকার সুলতান আহমাদের ছেলে।
তিনি জোড় ইজতেমায় এসে নোয়াখালী খিত্তায় অবস্থান করছিলেন, রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। জুমার নামাজের পরে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়।
মো. আমিনুল ইসলাম/এএইচ/জিকেএস