  2. দেশজুড়ে

মাজেদ বাবু

ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়ন প্রশ্নে কোনো বিভাজন নয়, প্রয়োজন ঐক্য

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৩:২৩ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়ন প্রশ্নে কোনো বিভাজন নয়, প্রয়োজন ঐক্য

ময়মনসিংহ-৮ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী প্রকৌশলী লুৎফুল্লাহেল মাজেদ বাবু বলেছেন, ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়ন প্রশ্নে কোনো দল, মত, বিভাজন নাই। এখানে প্রয়োজন ঐক্য, সম্প্রীতি ও সমন্বিত উন্নয়নের অঙ্গীকার। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষ হোক ঈশ্বরগঞ্জের দল-মত নির্বিশেষে সবার ঐক্যের প্রতীক। কেননা ধানের শীষ হলো উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও ঐক্যের প্রতীক।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ির রায়েরবাজার গোহাটায় নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাজেদ বাবু বলেন, জনগণকে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে ১৭ বছর আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি। আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দেশে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। ষড়যন্ত্র চলছে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র চলছে বিএনপি ও ধানের শীষ নিয়ে। সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের নতুন যে অধ্যায় শুরু হয়েছে, সেখানে তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে জাতীয় সম্ভাবনার জন্ম হয়েছে, সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরগঞ্জের উন্নয়নে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের লক্ষ্য ঈশ্বরগঞ্জকে আলোকিত, আধুনিক ও টেকসই জনপদে পরিণত করা।

তিনি বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধানের শীষ বিজয়ী হলে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশ উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে। এ অঞ্চলের মানুষ উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে।

উপজেলার আঠারবাড়ি ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই নির্বাচনি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব আমিরুল ইসলাম ভুঁইয়া মনির সঞ্চালনায় বিএনপি ও অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

কামরুজ্জামান মিন্টু/কেএইচকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।