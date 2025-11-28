পিরোজপুরে খাল খনন ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান
পিরোজপুর পৌরসভার সিআইপাড়া চাঁনমাড়ী খাল পরিষ্কার ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে। শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) সকালে পিরোজপুর পৌরসভার উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
পৌরসভা কর্তৃপক্ষ জানান, পিরোজপুর জেলা প্রশাসকের বাসভবন সংলগ্ন চাঁনমাড়ী খাল থেকে পরিষ্কার ও উচ্ছেদ অভিযান কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর পৌরসভার পৌর প্রশাসক ইসরাত জাহান, পৌরসভার কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পজিটিভ পিরোজপুরের প্রতিনিধি।
স্থানীয়রা বলেন, এই খালটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ময়লা আবর্জনায় ভরেছিল। যার কারণে মশা মাছি বেড়ে গিয়েছিল এবং দুর্গন্ধে ভরা ছিল, যা মানুষের জন্য অনেক ক্ষতিকর। খালটি খননের জন্য পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানাই। খালটি খননের মাধ্যমে অবৈধ দখলসহ ময়লা আবর্জনা দূর হবে এবং পুনরায় তার রূপ ফিরে পাবে।
মো. তরিকুল ইসলাম/কেএইচকে/জিকেএস