মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ গেলো দুই যুবকের
লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে মোটরসাইকেল ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার খলিফার দরজা ও কাটাখালি এলাকায় রামগঞ্জ-হাজিগঞ্জ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের উদনপাড়া গ্রামের আটিয়া বাড়ির মো. শাহজাহানের ছেলে হৃদয়(২৫) এবং একই এলাকার মো. শফিকের ছেলে নাজমুল হাসান (২৪)।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় হৃদয় ও নাজমুল মোটরসাইকেলযোগে কাটাখালি এলাকা থেকে রামগঞ্জ উপজেলা শহরে যাচ্ছিলেন। এসময় অটোরিকশার সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে হৃদয় ও নাজমুল সড়কে ছিটকে পড়েন। পরে ঘটনাস্থলেই মারা যান হৃদয়। নাজমুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ঢাকায় রেফার করেন। ঢাকায় নেওয়ার পথে নাজমুলও মারা যান।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আনোয়ার হোসেন বলেন, দুর্ঘটনায় একজনকে আহত ও একজনকে নিহত অবস্থায় হাসপাতাল আনা হয়। ঢাকায় পাঠানোর পথে আহত যুবক মারা যান।
রামগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অটোরিকশাচালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে গেছেন।
কাজল কায়েস/এসআর/এএসএম