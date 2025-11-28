নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করলে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে: মিন্টু

নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করলে যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে: মিন্টু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল মিন্টু বলেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমরা চাই একটি নির্বাচন। যদি নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করা হয়, সেটার যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকেলে ফেনীর দাগনভূঞার কোরাইশ মুন্সি বাজারে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন তিনি।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে যে সরকার গঠন হবে প্রধানমন্ত্রী হবেন আমাদের নেতা তারেক রহমান। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে। এ সরকারকে আমরা সমর্থন দিয়েছি ৷ আশা করি, তারা সুষ্ঠু একটি নির্বাচন উপহার দেবে।
দাগনভূঞার সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, বিএনপিতে কোনো সন্ত্রাসী চাঁদাবাজের জায়গা হবে না। কঠোর হাতে এদের দমন করা হবে।
পথসভায় আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, বাংলাদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে নির্বাচনের আপনারা ধানের শীষকে বিজয় করলে এলাকার উন্নয়নে আমি সর্বাত্মক কাজ করবো।
রাজাপুর ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আবু নাসেরের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেত্রী শাহানা আক্তার শানুসহ বিএনপি যুবদল ছাত্রদল ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
এর আগে বৈরাগীরহাট ও গজারিয়ায়, রাজাপুর বাজার ও দরবেশের হাটে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় আবদুল আউয়াল মিন্টুর গাড়িবহর ও শোডাউনকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা স্বাগত জানায়।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/কেএইচকে/এএসএম