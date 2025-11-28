  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
হতে চান বিএনপির সভাপতি, দল থেকে জামায়াত নেতাকে বহিষ্কার

গাজীপুর জেলা সদরের জামায়াতের ওয়ার্ড সেক্রেটারি জিল্লুর রহমানের সদস্যপদ (রুকন) বাতিল করে তাকে সংগঠনের সব পদ থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গাজীপুর সদর উপজেলার পিরোজালী ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি কামরুজ্জামান মন্ডল জানান, জিল্লুর রহমান পিরোজালী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি জিল্লুর রহমান একইসঙ্গে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন এবং সভাপতি পদ প্রত্যাশী ছিলেন। তাকে অনেকবার সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। পরে বিষয়টি সদর উপজেলা ও জেলা সংগঠনকে জানালে তারা কেন্দ্রকে জানান। কেন্দ্রীয় সংগঠন তাকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়।

