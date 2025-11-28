গাজীপুরে কারখানায় মেশিন বিস্ফোরণে দুই শ্রমিক দগ্ধ
গাজীপুরের কালিয়াকৈরের বোর্ড মিল এলাকায় একটি প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় মেশিন অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আগুনে দগ্ধ হয়েছেন দুই শ্রমিক।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে ‘মদিনা পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’ কারখানায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দগ্ধরা হলেন, উপজেলার মাটিকাটা এলাকার মো. বাবুল হোসেন (১৮) ও পূর্ব চান্দরা এলাকার মো. রবিউল ইসলাম (২৩)
কারখানার শ্রমিকরা জানায়, কারখানায় প্লাস্টিকের পানির ট্যাংক তৈরি কাজ করছিলেন তারা। এক পর্যায়ে বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে মেশিনে অতিরিক্ত গরম হওয়ায় বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়। এ সময় আশপাশের অন্য শ্রমিকরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। আগুনে দুই শ্রমিক দগ্ধ হন। পরে তাদের দ্রুত উদ্ধার করে সফিপুর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
হাসপাতালের চিকিৎসক তানিয়া আক্তার জানান, আগুনে বাবুলের প্রায় ৪৫ ভাগ এবং রবিউলের ১৫ ভাগ পুড়ে গেছে। তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়েছে।
কারখানার প্রশাসনিক কর্মকর্তা আরিফুল ইসলাম জানান, পানির ট্যাংক তৈরির একটি মেশিন অতিরিক্ত গরম হয়ে বিস্ফোরণ হয়। এতে আগুন ধরে গেলে আমাদের দুইজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছে। দগ্ধ শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, মেশিনের আগুন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আসার আগেই কারখানার শ্রমিকরা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলায় আগুন ছড়াতে পারেনি।
কালিয়াকৈর ফায়ার সার্ভিসের ফাইটার মনির হোসেন জানান, ফায়ার সার্ভিস আসার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। তবে আগুনে দুইজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল মান্নান বলেন, বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/কেএইচকে/এএসএম