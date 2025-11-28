জামায়াতের সাবেক আমির মকবুল আহমদের কবর জিয়ারত করলেন মিন্টু

জামায়াতের সাবেক আমির মকবুল আহমদের কবর জিয়ারত করলেন মিন্টু
নির্বাচনি প্রচারণায় এসে জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মকবুল আহমদের কবর জিয়ারত করলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ফেনী-৩ আসনে এমপি প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের ওমরাবাদ গ্রামে আমিন বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে মকবুল আহমদের কবর জিয়ারত করেন তিনি।
এসময় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আকবর হোসেন, সদস্যসচিব কামরুল উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মনছুর আহম্মেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক নিজাম উদ্দিন ভূঞা হুদন, যুবদল নেতা একরামুল হক মানিক উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, মিন্টু স্থানীয় গজারিয়া বাজারে বিএনপি আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য দেন। ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে সেখানে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেত্রী শাহানা আক্তার শানুসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতারা।
এসময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল মিন্টু বলেন, ‘দেশের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমরা চাই একটি নির্বাচন। যদি নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করা হয়, সেটার যথোপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।’
দাগনভূঞার সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, ‘বিএনপিতে কোনো সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজের জায়গা হবে না। কঠোর হস্তে এদের দমন করা হবে।’
দুপুরে বৈরাগীরহাট, রাজাপুর বাজার ও দরবেশের হাটে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আবদুল আউয়াল মিন্টুর গাড়িবহর ও শোডাউনকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নেতাকর্মীরা স্বাগত জানান।
প্রসঙ্গত, মকবুল আহমদ ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির। দুবার এ পদে নির্বাচিত হন তিনি। ২০২১ সালের ১৩ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার মরদেহ নিজ বাড়ি ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়নের ওমরাবাদ গ্রামের আমিন বাড়ির পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এএসএম